Xã Bảo Thắng: Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn 1,143 mg/L khí thở, bị phạt 9 triệu đồng

Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 29/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại km48+600, quốc lộ 4E, thuộc địa phận xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ông V.K.Q. (sinh năm 1982, trú tại xã Bảo Thắng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B2-582.XX có dấu hiệu vi phạm.

Với hành vi vi phạm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt ông Q. 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tạm giữ phương tiện.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định ông Q. có nồng độ cồn 1,143 mg/L khí thở. Với hành vi vi phạm trên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt ông Q. 9 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho người điều khiển cũng như những người tham gia giao thông khác.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.