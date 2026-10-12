Xã Bảo Lâm triển khai công tác tuyển quân năm 2027

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả công tác tuyển quân năm 2026 và triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2027; quyết định giao chỉ tiêu khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Công tác tuyển quân được xác định phải thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ; nắm chắc hoàn cảnh từng trường hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân và gia đình chấp hành quy định; tăng cường phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự xã, các xóm, Mặt trận và các đoàn thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác tuyển quân đúng quy trình, công khai, dân chủ và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo xã yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; Ban Chỉ huy Quân sự xã phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch; các xóm nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, thường xuyên rà soát, cập nhật, xác minh biến động, không để bỏ sót nguồn. Công tác rà soát, bình xét phải bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định. Giao Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì, phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo, hoàn thiện hồ sơ, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các xóm tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm quy định, góp phần bảo đảm công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu được giao.