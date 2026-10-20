Xã Bảo Lâm tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 722,6 tấn

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 179,8 ha, bằng 101,58% kế hoạch; diện tích ngô xuân đạt 138,4 ha, năng suất 43 tạ/ha, sản lượng 595,1 tấn; diện tích lúa xuân đạt 29,8 ha, năng suất 43 tạ/ha, sản lượng 127,5 tấn.

Người dân xã Bảo Lâm phơi thóc sau thu hoạch.

Bên cạnh cây lương thực, người dân duy trì sản xuất các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thực tế. Diện tích lạc xuân đạt 4,7 ha, năng suất 6,2 tạ/ha, sản lượng 2,9 tấn; đỗ tương xuân đạt 6,9 ha, năng suất 8,1 tạ/ha, sản lượng 5,59 tấn.

Đối với vụ mùa, tổng diện tích gieo trồng đạt 1.526 ha, bằng 100,1% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa mùa đạt 421 ha, ngô mùa đạt 1.085 ha; sản lượng ngô mùa ước đạt 3.146 tấn, năng suất 29 tạ/ha. Các loại cây trồng khác như đỗ tương, lạc, mía, cỏ voi và sắn tiếp tục được duy trì, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Thời gian tới, xã Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi sát tình hình sản xuất, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng đúng thời vụ, chủ động phòng trừ sâu bệnh và khắc phục thiệt hại do thiên tai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2026.