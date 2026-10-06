Xã Bảo Lâm tặng quà 3 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Bảo Lâm tặng quà người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, các đại biểu và hội viên cùng ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10; tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, sống vui, sống khỏe, sống có ích, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ Quỹ Người cao tuổi được trên 38,5 triệu đồng.

Nhân dịp này, xã Bảo Lâm trao 3 suất quà hỗ trợ 3 người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã.