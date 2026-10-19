Xã Bảo Lâm ra mắt mô hình 'Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ'

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn xã công bố quyết định thành lập "Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ" xã Bảo Lâm và quy chế hoạt động. Theo đó, đội có 43 thành viên là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đến từ các chi đoàn trực thuộc Đoàn xã và các chi đoàn của các đơn vị đóng trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm tặng hoa chúc mừng Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ.

Mô hình tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thanh niên sau cai nghiện và thanh niên chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, nâng cao năng lực số; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Việc ra mắt mô hình “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an, tổ chức Đoàn với nhân dân, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Bảo Lâm năng động, trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.