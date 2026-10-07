Xã Bảo Lâm, Hà Quảng kết nối đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Tại hội nghị, đại diện Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam thông tin về các ngành, nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tuyển sinh, thời gian đào tạo, cơ hội việc làm và các chính sách hỗ trợ đối với học viên. Người dân được tư vấn về tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, môi trường làm việc và điều kiện sinh hoạt khi học tập, làm việc tại các đơn vị thuộc Công ty Xây lắp Mỏ - TKV; trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến học nghề, tuyển dụng và việc làm.

Xã Bảo Lâm và các đơn vị ký kết biên bản hợp tác về tuyển dụng, đào tạo và giải quyết việc làm.

Tại xã Bảo Lâm, các đơn vị ký kết biên bản hợp tác 3 bên về công tác tuyển dụng, đào tạo và giải quyết việc làm giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, các đơn vị tích cực triển khai kế hoạch hằng năm về công tác đào tạo nghề, tuyển dụng lao động, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hiện xã có 11/26 xóm có con em đang học tập và làm việc tại Công ty Xây lắp Mỏ - TKV với 25 lao động, trong đó, 9 lao động có thu nhập từ 250 - 350 triệu đồng/năm 2025.

Người lao động xã Hà Quảng tham dự hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề.

Tại xã Hà Quảng, hơn 70 người trong độ tuổi lao động có nhu cầu tìm việc làm đến từ 19 xóm trên địa bàn được giới thiệu, tư vấn về chủ trương tuyển dụng, đào tạo nghề, cơ hội việc làm, thu nhập, phúc lợi, bảo hiểm, nhà ở cho người học nghề và lao động làm việc tại Tập đoàn.

Hội nghị triển khai xây dựng mạng lưới và ký kết hợp đồng cộng tác viên tuyển sinh với bí thư chi bộ, trưởng xóm trên địa bàn. Người lao động được trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc về ngành nghề đào tạo, điều kiện tuyển dụng, thu nhập, chế độ, chính sách và môi trường làm việc.

Các hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và người lao động trong đào tạo nghề, tuyển dụng, giải quyết việc làm; giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.