Xã Bảo Lâm bàn giao nhà nhân ái cho gia đình hoàn cảnh khó khăn

Gia đình bà Giàng Thị Bỉa, dân tộc Mông, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xóm Phiêng Mẹng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nương ngô trên đồi cao, thu nhập bấp bênh.

UBND xã Bảo Lâm và Công ty TNHH CKC-KS trao nhà nhân ái cho gia đình bà Giàng Thị Bỉa, xóm Phiêng Mẹng.

Công trình nhà nhân ái được khởi công từ tháng 9/2026, có diện tích 50 m². Sau thời gian xây dựng, ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí 85 triệu đồng do UBND xã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Trong đó, Công ty TNHH CKC-KS xóm Lạng Cá hỗ trợ 80 triệu đồng, các nhà hảo tâm đóng góp 5 triệu đồng.

Ngôi nhà mới giúp gia đình có chỗ ở kiên cố, tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động.