Xã Bảo Lâm 4 nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Người dân đến làm TTHC được hướng dẫn một cách tận tình, chu đáo

Ngày càng nâng cao chất lượng

Từ những ngày đầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, xã Bảo Lâm 4 đã đầu tư xây dựng, bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) ngay trong khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến giao dịch.

Địa phương quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Trung tâm vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu. Bà Đặng Kiều Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 4 phân tích: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, giúp người dân tiết kiệm công sức, tiền bạc

Hệ thống phần mềm được vận hành ổn định, hỗ trợ tốt cho công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày cang tăng. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công tại xã.

Ngay sau khi các TTHC được UBND tỉnh công bố, UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và Trung tâm thực hiện niêm yết công khai các TTHC theo đúng quy định.

9 tháng năm 2026, Trung tâm nhận 1.219 hồ sơ; trong đó kỳ trước chuyển qua 30 hồ sơ; trực tuyến 1.189/1.189 hồ sơ mới tiếp nhận. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 1.186 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.186 hồ sơ; đang giải quyết 33 hồ sơ (trong hạn). Số lượng hồ sơ không giải quyết 9 hồ sơ (chủ yếu là lĩnh vực đất đai).

Trung tâm đã thực hiện đầy đủ và kịp thời việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã bằng nhiều hình thức, bao gồm việc tạo mã QR Code niêm yết trực tiếp tại Trung tâm để thuận tiện cho người dân tra cứu bằng điện thoại thông minh. Đồng thời, đơn vị đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã. Ông Lục Văn Bình, thôn 3 B’Lá chia sẻ: “Khi đến liên hệ giải quyết TTHC tại Trung tâm đều được hướng dẫn tận tình, chu đáo, tôi cảm thấy hài lòng vì không phải mất thời gian đi lại nhiều lần và chờ đợi lâu như trước đây”.

Còn bà Ka Nhung, thôn 1 Lộc Lâm cho biết, toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được cập nhật, niêm yết đầy đủ theo quy định. thành phần hồ sơ, quy trình, mức phí, lệ phí và thời gian giải quyết đều được công khai tại trụ sở và trên các kênh thông tin, giúp người dân chủ động tra cứu, chuẩn bị hồ sơ.

Trung tâm được bố trí bài bản, gọn gàng, thuận tiện cho người dân đến làm TTHC

Tăng cường truyền thông, hỗ trợ

Cùng với đó, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, Trung tâm tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện số hóa thành phần hồ sơ, kết quả TTHC, lưu kho hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công đúng quy định. Sử dụng đồng bộ hệ thống một cửa điện tử, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn đạt 100%, số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%. Về thực hiện hồ sơ trực tuyến đã tiếp nhận 1.219/1.219 hồ sơ tiếp nhận mới, đạt tỷ lệ 100%. Số giao dịch thanh toán trực tuyến phát sinh trong quý là 1.035 hồ sơ giao dịch TTHC có tính phí, các hồ sơ còn lại thuộc thủ tục được miễn phí, đạt tỷ lệ thanh toán trực tuyến 100%.

Niêm yết các TTHC tại xã Bảo Lâm 4

UBND xã Bảo Lâm 4 đã thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cải cách TTHC trên hệ thống loa truyền thanh; đồng thời, đăng tải các bản tin, bài viết và chuyên mục tìm hiểu pháp luật trên trang thông tin điện tử; cung cấp thông tin để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định liên quan đến TTHC đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã.

Địa phương thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức quét mã QR, tra cứu TTHC thông qua kiosk VNPT, xây dựng các video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của UBND xã.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, UBND xã Bảo Lâm 4 đã thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cải cách TTHC một cách hiệu quả

Ông Mai Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4 cho biết: Nhiệm vụ kiểm soát TTHC được UBND xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Công tác công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm đầy đủ, chính xác. Việc triển khai cơ chế “Một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.