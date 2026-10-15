Xã Bảo Lâm 3 và La Dạ huy động lực lượng tìm kiếm người dân bị nước cuốn trôi

Các lực lượng tập trung tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích vào tối 14/10. (Ảnh: Trần Thăng)

Sáng 15/10, lực lượng chức năng 2 xã Bảo Lâm 3 và La Dạ (Lâm Đồng) khẩn trương tổ chức tìm kiếm bà N.T.T.T. (48 tuổi, trú thôn Đa Mi 1, xã La Dạ), bị nước cuốn trôi khi băng qua suối vào tối hôm trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/10, bà T. cùng một phụ nữ khác đến khu vực miếu Ông Hổ, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, để thăm vườn sầu riêng.

Thời điểm này, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối chảy ra hồ Hàm Thuận. Khi 2 người băng qua suối, dòng nước chảy xiết bất ngờ và bị cuốn trôi. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà T. bị mất tích.

Vị trí xảy ra vụ việc thuộc thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, giáp ranh với thôn Đa Mi 1, xã La Dạ. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích. (Ảnh: Trần Thăng)

Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 3 cho biết, con suối giáp ranh 2 xã có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Toàn tuyến suối dài khoảng 10 km, vị trí xảy ra vụ việc cách hồ khoảng 4 km.

Khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Đến 11 giờ ngày 15/10, lực lượng chức năng 2 xã đã nỗ lực tìm kiếm dọc theo con suối nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng 2 địa phương đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua suối, khu vực ngập sâu hoặc có dòng chảy xiết khi mưa lớn kéo dài, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.