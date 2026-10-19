Xã Bảo Lâm 3 tìm phương án khắc phục điểm sạt lở đất từ taluy cao gần 15 m

Khu vực taluy đất sạt trượt mở rộng do việc sạt lở từ năm trước đang được cơ quan chức năng địa phương đánh giá để có phương án xử lý. (Ảnh: An Sinh)

Ngày 19/10, chính quyền xã Bảo Lâm 3 phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn 6 Lộc Nam, đồng thời tìm phương án khắc phục.

Theo ghi nhận, khối đất từ taluy dương cao gần 15 m sạt trượt trên đoạn dài hàng chục mét, tràn xuống phía dưới và lấn sâu vào vườn của 3 hộ dân tại thôn 6 Lộc Nam. Nhiều cây sầu riêng, cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh bị ảnh hưởng.

Khu vực này từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa những năm trước. Năm 2024, một số hộ dân sống gần khu vực được địa phương di chuyển đến nơi khác để bảo đảm an toàn.

Vụ sạt lở xảy ra ngày 19/10 không gây thiệt hại về người và nhà cửa. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, đánh giá tình hình để có phương án xử lý, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn trong những ngày mưa lớn.