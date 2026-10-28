Xã Bảo Lạc giải ngân vốn đầu tư công đạt 44,87% kế hoạch

Tính đến ngày 26/10, xã giải ngân được hơn 43,8 tỷ đồng, đạt 44,87% kế hoạch. Cụ thể, nguồn vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 giải ngân hơn 4 tỷ đồng, đạt 64,84% kế hoạch, nguồn vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân hơn 39 tỷ 787 triệu đồng, đạt 43,50% kế hoạch.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Lạc kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, một số công trình, dự án đạt tiến độ tích cực, như: Dự án ổn định dân cư thiên tai cấp bách xóm 3 có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 60% khối lượng. Các dự án kè chống sạt lở xóm Bản Khuông, kè chống sạt lở bờ sông xóm 6 và kè bờ sông Neo xóm 2 hoàn thành 100% khối lượng, đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, một số công trình gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là các dự án ổn định dân cư vùng thiên tai được triển khai tại địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đòi hỏi phải tăng cường theo dõi, kiểm soát các yếu tố mất an toàn trong thi công và xây dựng phương án bố trí tái định cư phù hợp. Một số công trình đã hoàn thành khối lượng thi công nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.