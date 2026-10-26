Xã Bảo Lạc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số

Trung tâm tiếp nhận 2.855 hồ sơ TTHC, trong đó, 2.781 hồ sơ trực tuyến, 5 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính, 69 hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang. Tính đến ngày 22/10, Trung tâm giải quyết 2.838 hồ sơ, trong đó, 2.823 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, 15 hồ sơ quá hạn, 17 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lạc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đối với các dịch vụ công thiết yếu và TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, Trung tâm tiếp nhận 15 hồ sơ. Trong đó, 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp xã đã giải quyết, 3 hồ sơ lĩnh vực đất đai chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Bảo Lạc đã xử lý.

Công tác số hóa hồ sơ đầu vào, kết quả giải quyết TTHC; khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện liên thông các thủ tục khai sinh, khai tử tiếp tục được duy trì. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 100% TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận, giải quyết được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định.