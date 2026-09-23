Xã Bảo Ái ra mắt mô hình “Thôn số” đầu tiên tại thôn Đoàn Kết

Từ tháng 4/2026, xã Bảo Ái triển khai bộ tiêu chí “Thôn số, Thôn thông minh”, duy trì 1 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 18 tổ tại 18 thôn, với 175 thành viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại thôn Đoàn Kết, tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến và VNeID, từng bước đưa công nghệ số vào công tác thông tin, điều hành và đời sống của người dân.

Nhân dân thôn Đoàn Kết tham dự chương trình.

Đến nay, 100% hộ dân thôn Đoàn Kết đã được phủ sóng di động và internet cáp quang; người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử và tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số.

Thôn cũng duy trì kênh kết nối trên nền tảng Tammi với đại diện các hộ dân nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin điều hành; bước đầu hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng.

Tại chương trình, UBND xã Bảo Ái công bố và trao quyết định công nhận thôn Đoàn Kết đạt mô hình “Thôn số”.

Lãnh đạo xã Bảo Ái trao quyết định công nhận "Thôn số" cho thôn Đoàn Kết.

Lãnh đạo xã Yên Bình tặng tivi cho thôn Đoàn Kết.

Tại chương trình, Viettel Lào Cai phối hợp với xã Bảo Ái trao tặng điện thoại thông minh cho các hộ dân trên địa bàn, hỗ trợ người dân chuyển đổi thiết bị và tiếp cận các dịch vụ số.

Lãnh đạo Viettel Lào Cai và xã Bảo Ái tặng điện thoại thông minh cho các hộ dân tại thôn Đoàn Kết.

Việc ra mắt mô hình “Thôn số” tại thôn Đoàn Kết góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Từ mô hình điểm này, xã Bảo Ái tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và từng bước nhân rộng mô hình, hướng tới để các tiện ích số được ứng dụng thiết thực trong đời sống, sản xuất và giao tiếp của người dân.

Lãnh đạo xã Bảo Ái giới thiệu các tiện ích số với các đại biểu tại chương trình.