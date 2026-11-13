Xã Bằng Luân (Phú Thọ): Kéo co thắt chặt tình đoàn kết khu dân cư

Môn kéo co quy tụ 16 đội đại diện cho 16 thôn của xã Bằng Luân. Các đội tranh tài hạng 650kg nam nữ, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, tranh 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và đồng giải khuyến khích. Ngay sau khi ban tổ chức thông báo bắt đầu các hoạt động kéo co, đông đảo người dân đã ken kín khu vực thi đấu. Các trận đấu tranh tài theo thể thức 3 hiệp thắng 2, để giành chức vô địch, 1 đội phải toàn thắng cả 4 trận.

Trận chung kết kéo co nam nữ diễn ra giữa đội kéo co thôn Tân Long và thôn Lê Đồng. Ảnh: TUẤN HUY

Sau những màn so tài kịch tính ở vòng loại trực tiếp, trận chung kết giữa đội kéo co thôn Tân Long và thôn Lê Đồng diễn ra khi đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ trưa. Lúc này, thời tiết ấm dần, nắng xuất hiện sau những ngày mưa lạnh, càng khiến cho không khí của trận kéo co diễn ra nảy lửa. Hiệp 1 diễn ra kịch tính, 2 đội đưa cục diện vào thế giằng co trong gần 2 phút mới xác định được đội chiến thắng là thôn Tân Long. Trên đà thăng hoa, đội kéo co thôn Tân Long thắng hiệp 2, để khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 qua đó giành chức vô địch thuyết phục.

Đội kéo co thôn Tân Long thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: TUẤN HUY

Chia sẻ sau chiến thắng, anh Lê Quang Việt, Trưởng thôn Tân Long, đội trưởng đội kéo co thôn Tân Long cho biết: “Thực ra đội em không có bí quyết gì đâu, đơn giản khi bước vào trận là thi đấu hết mình. Các thành viên của đội hằng ngày đều làm nông nên được cái sức khỏe, cơ bắp tốt, điều quan trọng là lắp ghép các thành viên trở thành một tập thể đoàn kết khi thi đấu. Chiến thắng ở môn kéo co mang đến niềm vui lớn cho thôn, cũng như động lực để bà con hăng hái thi đua lao động sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến mỗi gia đình”.

Dù đội của mình về nhì, nhưng anh Đào Ngọc Sơn, đội trưởng đội kéo co thôn Lê Đồng vẫn hết sức tự hào vì các đồng đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình. Theo anh Sơn, phần lớn anh em trong đội đều làm nông, có người lao động việc nặng nên sức khỏe tốt. Nhưng có sức khỏe tốt không đồng nghĩa với chơi thể thao tốt, bởi trong kéo co ngoài thể lực thì kỹ thuật vô cùng quan trọng. “Sau giải kéo co lần này, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện để đạt giải thưởng cao hơn ở các phần thi tiếp theo. Dù sao tôi vẫn rất tự hào về đội của mình sau hành trình thi đấu ngày hôm nay”, anh Đào Ngọc Sơn cho biết.

Đông đảo người dân có mặt cổ vũ cho 2 đội tranh tài chung kết. Ảnh: TUẤN HUY

Trực tiếp điều hành các trận đấu, đồng chí Vũ Ngọc Anh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bằng Luân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bằng Luân, Tổ trưởng Tổ trọng tài môn kéo co của chương trình cho biết: “Theo quan điểm tôi giải kéo co lần này rất đặc biệt khi tổ chức vào dịp ngày Đại đoàn kết của toàn dân tộc gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, để gắn kết tình cảm giữa người dân. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng anh em trong ban tổ chức rất nhiệt tình, thay đổi địa điểm thi đấu sau khi phương án đầu tiên không bảo đảm bởi trời mưa. Thông qua các trận đấu, người dân các khu dân cư có dịp giao lưu, hiểu nhau hơn và cùng nâng cao tinh thần rèn luyện thể lực hướng tới lao động giỏi, sản xuất tốt".

Không chỉ là cuộc tranh tài để phân định thắng thua, giải kéo co tại xã Bằng Luân, còn là dịp để người dân các khu dân cư giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Những bàn tay nắm chặt sợi dây, những tiếng hò reo cổ vũ và cả những cái bắt tay sau mỗi trận đấu đã góp phần lan tỏa tinh thần đồng lòng, sẻ chia giữa cộng đồng. Qua đó, các hoạt động thể thao quần chúng trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết ngay từ mỗi khu dân cư.

Video trận chung kết kéo co nam nữ giữa đội kéo co thôn Tân Long và Lê Đồng. Video: TUẤN HUY