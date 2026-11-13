Xã Bằng Luân công bố sản phẩm bưởi xuất khẩu năm 2026

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại chương trình.

Hiện nay, toàn xã Bằng Luân có khoảng 780 ha bưởi, trong đó diện tích bưởi đặc sản khoảng 273 ha; tổng diện tích bưởi đang trong thời kỳ cho thu hoạch đạt 733,59 ha.

Xã đã xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp trọng điểm gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm và kinh tế tuần hoàn tại xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng công bố sản phẩm bưởi xuất khẩu của xã Bằng Luân năm 2026.

Đề án xác định cây bưởi là một trong những sản phẩm trọng điểm, cần được tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị, từ bảo tồn giống, xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất theo tiêu chuẩn, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, xây dựng thương hiệu đến kết nối thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, đề án còn định hướng khai thác giá trị cảnh quan của các vùng bưởi, kết nối với vùng chè và các điểm sinh thái để hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, qua đó gia tăng giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đến nay, xã đang xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo hướng xuất khẩu với sự tham gia của 27 hộ dân trên diện tích 5 ha. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục vụ xuất khẩu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày bưởi và các sản vật địa phương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Theo Kế hoạch phát triển bền vững cây ăn quả có múi giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh đặt mục tiêu ổn định tổng diện tích cây ăn quả có múi đạt khoảng 16 nghìn ha với tổng sản lượng ước đạt 305 nghìn tấn vào năm 2030.

Trong cơ cấu đó, cây bưởi giữ vị trí chủ đạo với diện tích 11 nghìn ha. Vùng bưởi đặc sản Đoan Hùng nói chung và giống bưởi Bằng Luân tại xã Bằng Luân nói riêng giữ vị trí quan trọng. Đây không chỉ là cây trồng mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và niềm tự hào của người dân địa phương.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND xã Bằng Luân sớm có kế hoạch triển khai cho vụ tiếp theo, bảo đảm tuân thủ đúng các khâu ngay từ thời điểm sau thu hoạch. Tiếp tục quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng và nhật ký sản xuất để bảo đảm minh bạch cho từng quả bưởi khi xuất khẩu.

Song song với đó, địa phương cần chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường để xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Biến mỗi vườn bưởi không chỉ là nơi tạo ra nông sản mà còn là không gian văn hóa, sinh thái hấp dẫn.

Đặc biệt, cần coi trọng công tác bảo tồn, phục tráng và phát huy giá trị nguồn gen quý bản địa. Củng cố chuỗi liên kết giá trị, nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã để tổ chức sản xuất đồng bộ, kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra. Tạo đà để vùng bưởi phục hồi, phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tại chương trình công bố sản phẩm bưởi xuất khẩu của xã Bằng Luân.

Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng công bố sản phẩm bưởi xuất khẩu của xã Bằng Luân năm 2026.