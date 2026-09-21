Xã Bản Liền phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2, năm 2026

Các đại biểu và Nhân dân tham gia lễ phát động.

Theo rà soát, xã Bản Liền có 27 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 72km. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy, xuống cấp; một số đoạn đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa nhưng tiếp tục bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân. Đặc biệt, một số tuyến đường đến các nhóm hộ dân cư tại các thôn vẫn chưa được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trước thực trạng đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải huy động các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sự tham gia chủ động của người dân để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn.

Theo kế hoạch của xã, việc xây dựng đường giao thông nông thôn được triển khai theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể, cùng tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu và phối hợp giải phóng mặt bằng.

Điểm nhấn của đợt phát động lần này là tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường thôn Pắc Kẹ đi xóm Nậm Kẹ, xã Bản Liền. Đây là tuyến đường có ý nghĩa thiết thực đối với người dân xóm Nậm Kẹ, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, đồng thời mở thêm điều kiện để người dân giao thương, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Các đại biểu và người dân tham gia khởi công xây dựng tuyến đường thôn Pắc Kẹ đi xóm Nậm Kẹ, xã Bản Liền.

Tại lễ phát động, tinh thần đồng thuận của người dân được thể hiện rõ qua việc sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công lao động và phối hợp với chính quyền trong quá trình triển khai.

Đại diện Nhân dân thôn Bản Liền khẳng định người dân sẽ đồng hành để cùng hoàn thành tuyến đường, biến chủ trương thành những công trình cụ thể phục vụ chính cuộc sống của cộng đồng.

Việc triển khai tuyến đường Pắc Kẹ - Nậm Kẹ là một trong những phần việc cụ thể nhằm hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tuyến đường sau khi hoàn thiện sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Trong thời gian tới, xã Bản Liền tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân; lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa, nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.