Xã Bản Lầu: Mở mới, nâng cấp gần 52 km đường giao thông nông thôn

Cụ thể, xã Bản Lầu triển khai chương trình giao thông nông thôn theo 3 đợt. Để triển khai chương trình, bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Bản Lầu chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các tuyến đường giao thông nông thôn được mở mới, nâng cấp giúp thuận tiện trong lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc xây dựng đường giao thông nông thôn. Đồng thời vận động người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp công sức, hiến đất và tài sản trên đất để phục vụ thi công các công trình.

Theo đó, giá trị nguồn lực huy động ngoài ngân sách để thực hiện các tuyến đường ước khoảng 7,06 tỷ đồng, chủ yếu từ sự đóng góp tự nguyện của Nhân dân.

Đến nay, nhiều tuyến đường đã hoàn thành mở nền, rải cấp phối, đổ bê tông. Các tuyến đường còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. Các công trình đường giao thông được hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối giao thông giữa các thôn, bản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.