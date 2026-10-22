Xã Bạch Đích cần dồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững quốc phòng - an ninh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu tăng trưởng; đồng thời xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Bạch Đích đã chủ động tháo gỡ khó khăn, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, xã có 12/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt trên 80%. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 242,5% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 81,39%; giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 85,7%. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng - an ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy xã Bạch Đích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo dồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững quốc phòng - an ninh; rà soát, đánh giá sát tình hình thực tế, xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Đồng thời, xác định các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026–2030.