Xã Bạch Đằng trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Gia đình ông Bàn Văn Liêm có 6 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà gỗ xuống cấp, điều kiện sinh hoạt và đời sống nhiều khó khăn.

Lãnh đạo xã Bạch Đằng trao hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Bàn Văn Liêm, xóm Khuổi Pất.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Bàn Văn Liêm được hỗ trợ kinh phí, đã khởi công xây dựng nhà ở từ tháng 7/2026. Ngôi nhà có diện tích 120 m², đang trong quá trình hoàn thiện.

Lãnh đạo xã Bạch Đằng trao kinh phí 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, nguồn do Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho gia đình. Mong gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất; sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ, sớm hoàn thiện ngôi nhà đưa vào sử dụng, giúp gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.