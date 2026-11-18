Tại buổi làm việc, đoàn công tác kiểm tra hồ sơ nghiệp vụ, trao đổi, thảo luận và ghi nhận những vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở; hướng dẫn, giải đáp các nội dung chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp tại địa phương.

Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Trọng Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tư pháp trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực: thực hiện 172 việc đăng ký hộ tịch, cấp 694 bản sao trích lục hộ tịch, hoàn thành số hóa 3.933 dữ liệu hộ tích, đạt 100% số dữ liệu được thống kê; công tác chứng thực đã tiếp nhận và giải quyết 3.307 việc.

Các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực và các lĩnh vực người dân quan tâm. Toàn xã hiện có 23 tuyên truyền viên pháp luật; duy trì hoạt động của 12 tổ hòa giải với 78 hòa giải viên. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các tổ hoà giải tiếp nhận và hòa giải 9 vụ việc.

Giám đốc Sở Tư pháp Đoàn Trọng Hùng đề nghị xã Bạch Đằng tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời các bộ thủ tục hành chính mới; nâng cao chất lượng quản lý, ghi chép sổ hộ tịch và giải quyết các thủ tục hộ tịch, chứng thực bảo đảm đúng quy định; chú trọng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức; nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp...