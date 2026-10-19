Xã Bạch Đằng hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân

Tham dự có Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo các Bệnh viện: Thông Nông, Hòa An, Hạ Lang, Quảng Uyên, Hà Quảng, Trùng Khánh và Bệnh viện Lão khoa; lãnh đạo UBND, trạm y tế các xã: Bạch Đằng, Kim Đồng, Canh Tân, Hạnh Phúc, Vinh Quý, Hạ Lang, Hòa An, Tổng Cọt, Lũng Nặm, Đoài Dương.

Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026, Trạm Y tế xã Bạch Đằng chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bệnh viện Hòa An triển khai chiến dịch thăm khám trên diện rộng. Theo đó, trong 23 ngày (từ 22/6 - 18/10), Bệnh viện Hòa An tăng cường đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị y tế, trực tiếp hỗ trợ tuyến cơ sở. Kết thúc chiến dịch, toàn bộ 4.835 người dân thuộc diện thống kê trên địa bàn xã được khám sức khỏe, đạt 100%. Cụ thể, có 704 người khám tại các cơ sở y tế; 3.296 người khám trực tiếp tại các điểm y tế, nhà văn hóa xóm; 773 lao động đi làm xa được tổ chức khám tại các công ty; thăm khám tại nhà cho 62 trường hợp người già yếu, người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần không có khả năng đi lại.

Qua khám sàng lọc, đội ngũ y tế tư vấn, lập hồ sơ quản lý điều trị tăng huyết áp cho 61 trường hợp; tư vấn chuyển tuyến 8 trường hợp (4 ca phẫu thuật cắt u, 1 ca phẫu thuật mắt và 3 ca bệnh lý về u bướu).

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong ghi nhận, chúc mừng Đảng ủy, UBND và Trạm Y tế xã Bạch Đằng nỗ lực khắc phục khó khăn về điều kiện địa bàn rộng, dân cư phân tán để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ chuyên môn tận tâm của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hòa An đối với tuyến cơ sở. Đề nghị địa phương tiếp tục cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe đã lập. Bệnh viện Hòa An tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xã hoàn thiện các tiêu chí về y tế.