Xã Bạch Đằng định hướng phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng lâm nghiệp

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Hạt Kiểm lâm khu vực Hòa An và Phòng Kinh tế xã giới thiệu định hướng phát triển lâm nghiệp trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030; thông tin về một số loại cây trồng lâm nghiệp, cây dược liệu có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng tổ chức sản xuất của người dân; phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng đất lâm nghiệp; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, trong đó có Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và những nội dung liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng, tiềm năng tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng theo quy định. Đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin chính sách, chủ động tìm hiểu các cơ hội hỗ trợ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác giá trị từ rừng.

Các đại biểu trao đổi, nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng đăng ký trồng quế của các chủ rừng, làm cơ sở tổng hợp nhu cầu thực tế, phục vụ công tác định hướng, xây dựng kế hoạch và xem xét các giải pháp hỗ trợ phát triển cây quế trong thời gian tới, bảo đảm phù hợp với điều kiện đất đai, khả năng đầu tư của người dân và định hướng phát triển chung của xã.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn, Hạt Kiểm lâm khu vực Hòa An và các xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, rà soát nhu cầu của các chủ rừng và nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ phù hợp. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế rừng gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã.