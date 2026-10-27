Xã Bắc Yên xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển giáo dục

Xã Bắc Yên được thành lập từ 4 đơn vị hành chính thuộc cấp huyện cũ.

Đặt giáo dục làm trọng tâm trong quy hoạch tổng thể

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Bắc Yên xác định giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững, lấy phát triển giáo dục làm trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đây không chỉ là một tiêu chí quan trọng cần hoàn thành mà còn là giải pháp chiến lược, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn nâng cao kiến thức, thay đổi tư duy, chủ động vươn lên cải thiện cuộc sống.

Ngay từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, chính quyền xã Bắc Yên đã thống nhất quan điểm: Không thể có một vùng quê thực sự văn minh và phát triển nếu người dân chưa được tiếp cận đầy đủ với tri thức. Do đó, các nguồn lực xây dựng nông thôn mới đều được xã phân bổ hợp lý, ưu tiên đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Các tiêu chí về trường lớp, chất lượng giáo viên, phổ cập giáo dục luôn được đặt ngang hàng với các tiêu chí về giao thông, thủy lợi hay nhà ở.

Cấp ủy, chính quyền xã Bắc Yên thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về tầm quan trọng của giáo dục vào các cuộc họp ban quản lý bản, các cuộc giao ban, giúp người dân hiểu rõ: Đầu tư cho con em học hành chính là cách đầu tư hiệu quả nhất cho tương lai của mỗi gia đình và cả cộng đồng. Nhận thức của người dân từng bước thay đổi, không còn coi việc đưa trẻ đến trường chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần có sự chung tay của gia đình và xã hội.

Ông Nhâm Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Bắc Yên, cho biết: "Với chúng tôi, xây dựng nông thôn mới mà không đi kèm phát triển giáo dục thì chỉ là thay đổi về hình thức. Giáo dục chính là nền tảng, là chìa khóa giúp người dân thay đổi tư duy, tiếp thu kiến thức khoa học, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Đầu tư cho trường lớp, cho con em học hành chính là đầu tư bền vững nhất. Chỉ khi có đủ tri thức, người dân mới tự tin phát triển kinh tế, xây dựng quê hương thực sự giàu đẹp, văn minh và giảm nghèo bền vững".

Theo ông Nhâm Quyết Thắng, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, xã đã chủ động điều phối ngân sách, xử lý các sự cố, hỗ trợ trường học; hoàn thành 6 công trình sửa chữa, bảo dưỡng với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng; chuẩn bị khu bán trú, bếp ăn, nước sạch cho học sinh vùng xa. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh bán trú được thực hiện đầy đủ; công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp được triển khai đồng bộ. Năm học 2026 - 2027, xã tiếp tục rà soát, bố trí nguồn lực để tu sửa trường học, giúp thầy cô và học sinh yên tâm giảng dạy, học tập.

Trường TH&THCS Bắc Yên được xây dựng khang trang, tạo môi trường tốt cho học sinh học tập.

Giáo dục mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng nguồn vốn huy động từ xã hội hóa, hệ thống trường lớp trên địa bàn xã Bắc Yên đã có những thay đổi rõ rệt. Các phòng học kiên cố được tu sửa, nâng cấp; nhà công vụ cho giáo viên được hoàn thiện; hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và khuôn viên trường học từng bước được chỉnh trang. Đến nay, hầu hết các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã đều được kiên cố hóa, khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, xã Bắc Yên còn đặc biệt quan tâm đến công tác vận động trẻ em đến trường, duy trì phổ cập giáo dục và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các nhà trường và gia đình, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, để nắm bắt hoàn cảnh từng em, kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp các em yên tâm học tập.

Phát triển giáo dục tại xã Bắc Yên không chỉ giúp con em có cơ hội đến trường mà còn góp phần thay đổi nhận thức của cả cộng đồng. Kiến thức về khoa học, kỹ thuật sản xuất, pháp luật và bảo vệ môi trường được lan tỏa rộng rãi hơn. Người dân tự tin tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng mảnh đất quê hương.

Bên cạnh đó, xã Bắc Yên còn chú trọng xây dựng đường giao thông nông thôn, tu sửa hệ thống đường ống dẫn nước sạch, kênh mương, công trình thủy lợi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Bắc Yên đã tập trung nguồn lực xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Hồng Ngài cũ đến các bản Lung Tang, Suối Háo, Suối Chạn, dài hơn 20km, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa.

Ông Lầu A Mang, bản Lung Tang, xã Bắc Yên, chia sẻ: "Trước đây, đường về bản phải đi qua các bản Suối Háo, Suối Chạn và Suối Tếnh, đều là đường đất. Đường đi lúc đó toàn đá hộc lổn nhổn, ngày thường đã khó đi, trời mưa xuống, mặt đường trơn trượt lại càng khó đi hơn. Nay đường được Nhà nước nâng cấp, tu sửa, chúng tôi vui mừng lắm. Có đường đẹp, người dân chúng tôi chở nông sản đi bán dễ dàng hơn, con cháu trong bản đến trường cũng thuận tiện hơn".

Tuyến đường từ trung tâm xã Hồng Ngài cũ đến các bản Suối Háo, Lung Tang, Suối Chạn được mở rộng và bê tông hóa.

Sức mạnh tổng hợp từ cả cộng đồng

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển giáo dục tại xã Bắc Yên không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay ngành giáo dục mà đã trở thành phong trào của cả cộng đồng. Nhiều gia đình tự nguyện đóng góp ngày công, vật liệu để xây dựng trường lớp; các bản tổ chức quỹ khuyến học, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Sự đồng lòng đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Anh Hoàng Văn Ngự, bản Cao Đa I, xã Bắc Yên, cho biết: "Được sự tuyên truyền của ban quản lý bản và chính quyền địa phương, tôi đã hiến 50m² đất cùng phần hàng rào để làm đường đi trong bản thẳng hơn. Được góp chút công sức nhỏ bé, tôi cũng rất vui mừng. Mong rằng sau này bản làng ngày càng giàu đẹp".

Thời gian tới, xã Bắc Yên sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí giáo dục trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tập trung thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các khu dân cư, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả dạy học.

Xã Bắc Yên xác định mỗi ngôi trường được xây dựng không chỉ để hoàn thành một tiêu chí mà còn là nơi gieo mầm tri thức, tạo nền tảng để mỗi gia đình, mỗi bản làng cùng phát triển. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Bắc Yên đang từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, văn minh và giàu đẹp.