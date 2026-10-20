Xã Bắc Quang phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Lãnh đạo xã Bắc Quang hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xã Bắc Quang quan tâm thực hiện. Nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, điều kiện sản xuất và đời sống, góp phần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2026 với tổng số tiền 251.900.000 đồng, góp phần tạo nguồn lực chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Quang.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức cũng trao giấy khen, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2025.