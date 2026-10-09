Xã Bắc Ninh Hòa triển khai thí điểm phần mềm quản lý khu dân cư số

Chiều 9-10, UBND xã Bắc Ninh Hòa phối hợp với VNPT Khánh Hòa tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm phần mềm quản lý khu dân cư số VNPT DC4.0 tại thôn Lạc Thọ.

Tại buổi lễ, UBND xã Bắc Ninh Hòa đã trao quyết định thành lập Ban điều hành khu dân cư thôn Lạc Thọ. VNPT Khánh Hòa chính thức chuyển giao phần mềm cho chính quyền địa phương; đại diện các bên liên quan đã thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt hệ thống thí điểm.

Lãnh đạo xã Bắc Ninh Hòa trao quyết định thành lập Ban điều hành khu dân cư thôn Lạc Thọ.

Đại diện VNPT Khánh Hòa trao phần mềm quản lý khu dân cư số VNPT DC4.0 cho lãnh đạo xã Bắc Ninh Hòa.

Việc ứng dụng phần mềm VNPT DC4.0 là bước đi cụ thể nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả kết nối giữa chính quyền với Nhân dân và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Phần mềm VNPT DC4.0 tích hợp nhiều tiện ích quản lý dân cư như: Tra cứu, cập nhật thông tin nhân khẩu, hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố; kết nối cộng đồng; hỗ trợ cán bộ cơ sở xem, lập lịch và quản lý các cuộc họp, phân công công việc; quản lý và tổng hợp các kiến nghị, phản ánh từ người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố; liên thông dữ liệu…

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Bắc Ninh Hòa đề nghị Ban điều hành thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lạc Thọ chủ động làm chủ công nghệ, đảm bảo cập nhật dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; tận dụng tốt các tính năng để quảng bá sản vật, hình ảnh văn hóa địa phương nhằm phát triển kinh tế số.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu và thành viên Ban điều hành khu dân cư thôn Lạc Thọ đã tham gia chương trình tập huấn, hướng dẫn vận hành phần mềm do cán bộ kỹ thuật của VNPT Khánh Hòa truyền đạt. Việc triển khai thí điểm tại thôn Lạc Thọ là cơ sở để địa phương kiểm nghiệm, hoàn thiện trước khi đánh giá nhân rộng ra toàn xã trong thời gian tới.