Xã Bắc Ninh Hòa ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ thôn Chánh Bình

Chiều 2-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Ninh Hòa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Dân vũ thôn Chánh Bình. Tại chương trình, hội đã công bố các quyết định thành lập câu lạc bộ, công nhận ban chủ nhiệm và quy chế hoạt động.

Theo đó, câu lạc bộ có 20 thành viên, tham gia tập luyện 4 buổi/tuần vào tối các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Ninh Hòa trao quyết định thành lập cho câu lạc bộ.

Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ sẽ tổ chức luyện tập dân vũ, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn thành viên duy trì tập luyện thường xuyên và tích cực tham gia biểu diễn, giao lưu văn nghệ, dân vũ trong các dịp lễ, hội và các hoạt động ở địa phương. Các thành viên tuyên truyền, vận động hội viên cùng tham gia luyện tập, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn.

Một tiết mục văn nghệ do câu lạc bộ biểu diễn tại buổi ra mắt.

Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Qua đó, góp phần đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương.