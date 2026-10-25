Xã Bắc Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 25-10, tại 4 thôn trên địa bàn xã Bắc Khánh Vĩnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hội nghị cộng đồng dân cư bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện các hộ gia đình kiểm tra hòm phiếu.

Tại hội nghị, người dân được phổ biến mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Hội nghị đã triển khai các nội dung về số lượng, tiêu chuẩn thành viên; giới thiệu nhân sự; thảo luận, thống nhất danh sách chính thức và hình thức bầu cử.

Trên tinh thần dân chủ, các thôn thống nhất thực hiện bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, hơn 90% số hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng quy định.

Người dân thôn Suối Thơm tham gia bỏ phiếu.

Người dân thôn Suối Cau tham gia bỏ phiếu.

Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân xã Bắc Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 5 thành viên. Trong đó, thôn Bến Khế có 2 thành viên; các thôn Ba Dùi, Suối Cau và Suối Thơm mỗi thôn có 1 thành viên.

Việc tổ chức hội nghị bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhằm lựa chọn những người có uy tín, tinh thần trách nhiệm, am hiểu tình hình địa phương để tham gia thực hiện nhiệm vụ giám sát tại cơ sở. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát của cộng đồng dân cư và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.