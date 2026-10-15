Xã Bắc Khánh Vĩnh phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Chiều 15-10, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Bắc Khánh Vĩnh tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các thôn, trường học và doanh nghiệp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Hiện nay, trên địa bàn xã còn 106 hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Việc vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để các hộ cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 102 triệu đồng.

Các cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã khen thưởng 4 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025.