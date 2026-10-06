Xã Bắc Hà đón gần 931.000 lượt khách trong 9 tháng

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết ngày 1/10/2026, xã Bắc Hà đón 930.559 lượt khách, đạt 93% chỉ tiêu năm 2026 (1 triệu lượt khách), trong đó khách quốc tế là 8.021 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.684 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm (2.475 tỷ đồng).

Kết quả trên có sự đóng góp đáng kể từ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong năm, nổi bật là Festival mùa Hè Bắc Hà 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên”, diễn ra từ ngày 23 - 31/5.

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19 thu hút khoảng 200.000 lượt người đến xem, cổ vũ và kết hợp tham quan, trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh các sự kiện lớn, nhiều sản phẩm du lịch thường xuyên cũng góp phần níu chân du khách. Chợ đêm Bắc Hà được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần, trung bình thu hút khoảng 1.500 lượt khách mỗi tối. Không gian chợ đêm trở thành điểm giới thiệu văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của vùng cao.

Chợ đêm Bắc Hà được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần.

Tiếp nối Festival mùa Hè, từ ngày 28/8 đến 6/9, xã Bắc Hà tổ chức Festival mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Hương sắc mùa Thu”, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo thêm điểm nhấn cho mùa du lịch mùa thu.

Xã Bắc Hà hôm nay.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa các dân tộc cùng hệ thống lễ hội, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, “Cao nguyên trắng” Bắc Hà đang tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Lào Cai, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 1 triệu lượt khách trong năm 2026.