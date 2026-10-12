Ngày 12-10, UBND xã Bác Ái tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thực hiện dự án cánh đồng lớn Phước Chính (thôn Suối Rớ). Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc UBND xã, cùng các hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo xã Bác Ái tại hội nghị.

Thời gian qua, UBND xã Bác Ái đã tích cực triển khai dự án cánh đồng lớn Phước Chính, sản xuất lúa với diện tích khoảng 50ha, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tập trung và cải thiện thu nhập cho người dân. Trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, tạo sự đồng thuận của 103/103 hộ gia đình, cá nhân có đất trong khu vực dự án. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 và đợt 2 là 81 hộ gia đình, cá nhân và dự kiến hoàn thiện công tác cấp giấy đợt 3 cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại trước ngày 15-11. Cùng với đó, công tác chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng được triển khai song song.

Lãnh đạo xã Bác Ái trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thực hiện dự án cánh đồng mẫu lớn Phước Chính.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện; đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cho các hộ còn lại.

Khu vực cánh đồng mẫu lớn Phước Chính (xã Bác Ái).

Thông qua hội nghị, UBND xã Bác Ái tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa tại địa phương.