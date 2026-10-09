Xã Bác Ái tổ chức xác minh thông tin về mộ liệt sĩ Katơr Thị Chiến và liệt sĩ Pi Năng Báy

Ngày 9-10, UBND xã Bác Ái tổ chức hội nghị xác minh và kết luận thông tin về mộ liệt sĩ Katơr Thị Chiến và liệt sĩ Pi Năng Báy tại khu vực núi Bu (xã Bác Ái Đông). Tham dự hội nghị có lãnh đạo xã và các thành viên trong Hội đồng chính sách xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã Bác Ái Đông; các cơ quan, đơn vị có liên quan và thân nhân của liệt sĩ Katơr Thị Chiến và liệt sĩ Pi Năng Báy.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bác Ái đã nỗ lực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Bác Ái Đông, Ban Quản lý thôn và thân nhân các gia đình liệt sĩ tổ chức khảo sát tại khu vực núi Bu. Bước đầu xác định được 2 vị trí nghi là nơi chôn cất liệt sĩ Katơr Thị Chiến và liệt sĩ Pi Năng Báy. Cụ thể, đối với liệt sĩ Katơr Thị Chiến, khu vực nghi có mộ được xác định tại vị trí phía trên rẫy của gia đình liệt sĩ sinh sống trước đây, gần trục đường đưa thư thời kỳ kháng chiến. Đối với liệt sĩ Pi Năng Báy, vị trí nghi có mộ nằm gần khu vực hang đá từng là nơi hoạt động, sinh sống của lực lượng du kích trong thời kỳ kháng chiến.

Tại hội nghị, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ tập trung trao đổi, đối chiếu thông tin về nhân thân, quá trình hoạt động, hoàn cảnh hy sinh, nơi an táng ban đầu và các dấu hiệu nhận biết vị trí mộ. Qua đó, tiếp tục làm rõ những thông tin đã được xác minh, bổ sung các nội dung còn thiếu và thống nhất hướng xử lý trong thời gian tới. Kết quả khảo sát bước đầu là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, các vị trí mới được xác định bước đầu, chưa tiến hành khai quật và chưa có kết luận chính thức về hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ, thu thập các dấu hiệu thực địa và vận động thân nhân, nhân chứng, người dân cung cấp thêm thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.