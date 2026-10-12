Xã Bác Ái Tây triển khai kế hoạch hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ngày 12-10, UBND xã Bác Ái Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và trưởng ban quản lý 7 thôn trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai dự thảo kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã năm 2026. Nội dung tập trung vào việc phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Trạm Y tế xã, các thôn trên địa bàn trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi về phương án phối hợp, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo xã Bác Ái Tây yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch hiệp đồng; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố thiên tai. Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường phối hợp, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh; chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.