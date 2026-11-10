Xã Bác Ái Tây tổ chức ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Ngày 10-11, UBND xã Bác Ái Tây tổ chức Lễ phát động ra quân phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn xã.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo xã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trạm Y tế xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân về dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng tránh; cách diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, phòng tránh muỗi đốt và khuyến cáo đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Các đại biểu cùng người dân tham gia vệ sinh môi trường.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn xã đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, kiểm tra và xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Nhân viên y tế xã Bác Ái Tây tham gia thu gom rác thải.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 16-11, các trường học và các thôn Phước Hòa, Phước Tân, Ma Lâm tiếp tục tổ chức các hoạt động ra quân phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.