Xã Bác Ái Tây tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái Tây tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại liên khu dân cư 7 thôn Phước Bình, Bậc Rây, Bố Lang, Hành Rạc, Phước Hòa, Phước Tân và Ma Lâm.

Các đội thi trang trí cổng trại tại ngày hội.

Ngày hội nhộn nhịp với hoạt động dựng, trang trí cổng trại; tham gia các trò chơi dân gian. Tại ngày hội, người dân các thôn cũng trưng bày, giới thiệu và bày bán nông sản, sản phẩm thủ công, sản phẩm đặc trưng của địa phương thu hút sự quan tâm của người dân và khách tham quan. Đây không chỉ là dịp giới thiệu thành quả lao động sản xuất mà còn góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm quê hương.

Gian hàng bày bán nông sản địa phương tại ngày hội.

Trong tối cùng ngày, diễn ra chương trình văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc mang đến cho người dân những sắc màu văn hóa đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia và gắn kết. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương Bác Ái Tây ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.