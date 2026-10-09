Xã Bác Ái Tây tổ chức lễ ra quân các hoạt động vì môi trường

Sáng 9-10, tại cánh đồng Suối Lưỡi Mẫu (thôn Phước Tân, xã Bác Ái Tây), Hội Nông dân xã tổ chức lễ ra quân các hoạt động vì môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường thôn Phước Tân”.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ" Nông dân bảo vệ môi trường thôn Phước Tân" chính thức ra mắt với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng và khu dân cư. Dịp này, Hội Nông dân và Phòng Kinh tế xã Bác Ái Tây đã hỗ trợ thôn Phước Tân 19 bể để thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Hội Nông dân và Phòng Kinh tế xã Bác Ái Tây hỗ trợ thôn Phước Tân bể chứa bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn xã Bác Ái Tây đã tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực cánh đồng, đồng thời vận động các hộ sản xuất bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định. Hoạt động góp phần phát huy vai trò của nông dân trong bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng “cánh đồng không rác thải”, chung tay xây dựng quê hương Bác Ái Tây xanh, sạch, đẹp.