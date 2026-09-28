Xã Bác Ái Tây sẽ tổ chức chợ phiên vào tháng 1-2027
UBND xã Bác Ái Tây vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chợ phiên - Thúc đẩy kinh tế nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng sinh thái trên địa bàn xã.
Theo đó, Chợ phiên xã Bác Ái Tây tổ chức mỗi tuần một lần, định kỳ vào sáng thứ Bảy, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027 tại Chợ Phước Bình (thôn Bố Lang), dành cho Nhân dân, tiểu thương, hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài địa bàn xã cùng tham gia.
Các sản phẩm của chợ phiên bao gồm: Nông sản sạch, sản phẩm OCOP, thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu và các sản vật của địa phương. Xã khuyến khích các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm hữu cơ hoặc các tiêu chuẩn tương đương; các loại con giống, cây giống, nhóm mặt hàng nông sản, thủy sản đặc trưng do người dân tự sản xuất, nuôi trồng; trình diễn văn hóa, văn nghệ, ẩm thực.
Trong chợ bố trí khoảng 30 - 40 gian hàng của các hộ dân, hợp tác xã, tổ nhóm sản xuất và các tổ chức, cá nhân tham gia. Ngoài chợ bố trí 3 - 5 sạp hàng kinh doanh các sản phẩm đồ gia dụng; bố trí khu vực ẩm thực, thức uống gần nhà sàn truyền thống.
Chợ phiên được xã Bác Ái Tây tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, bảo đảm chất lượng; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu nông sản của địa phương; khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân. Đồng thời, xây dựng điểm sinh hoạt trao đổi, mua bán thường xuyên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn xã Bác Ái Tây.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/tin-tuc-dia-phuong/202609/xa-bac-ai-tay-se-to-chuc-cho-phien-vao-thang-1-2027-e8f5be3/