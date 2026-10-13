Xã Bác Ái Tây khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày 13-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Bác Ái Tây tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Trong ngày đầu tiên, có 126 công dân tham gia khám sơ tuyển.

Hoạt động được triển khai theo kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 nhằm rà soát, đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe của công dân, làm cơ sở cho các bước tuyển chọn tiếp theo.

Tại buổi khám, công dân được kiểm tra, đánh giá sức khỏe sơ bộ theo quy định. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, công khai, khách quan; đồng thời, rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ.

Khám sức khỏe cho thanh niên xã Bác Ái Tây.

Các thanh niên xã Bác Ái Tây tại buổi khám sức khỏe.

Công tác khám sơ tuyển sức khỏe được tổ chức từ ngày 13-10 đến ngày 16-10. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, góp phần lựa chọn những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, phẩm chất và tiêu chuẩn theo quy định.

Thông qua hoạt động này, xã Bác Ái Tây tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc; đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trong công tác quản lý nguồn, vận động công dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.