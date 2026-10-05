Xã Bác Ái Tây khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Ngày 5-10, tại Trường Tiểu học Bác Ái Tây (trường chính), UBND xã Bác Ái Tây tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Bác Ái Tây đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (diễn ra từ ngày 1 đến 7-10) với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Đại diện ngành giáo dục xã và học sinh cũng phát biểu hưởng ứng phong trào học tập suốt đời.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Trường Tiểu học Bác Ái Tây phát biểu hưởng ứng phong trào học tập suốt đời.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời; gắn việc học với thực hành, ứng dụng kiến thức vào công việc, sản xuất và đời sống; tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thực hành kỹ năng số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

Dịp này, Ban tổ chức trao các suất học bổng của Hội Khuyến học tỉnh cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn xã Bác Ái Tây, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Học sinh xã Bác Ái Tây đọc sách tại chương trình.

Thông qua chương trình, xã Bác Ái Tây tiếp tục kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội nhằm đẩy mạnh phong trào tự học, xây dựng xã hội học tập thiết thực, hiệu quả.