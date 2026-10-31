Xã Bác Ái Tây khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho 70 lao động nông thôn

Ngày 31-10, UBND xã Bác Ái Tây tổ chức lễ khai giảng 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026, gồm nghề may công nghiệp và trồng lúa năng suất cao, với tổng số 70 học viên, mỗi lớp 35 học viên.

2 lớp đào tạo được triển khai theo Kế hoạch số 346 ngày 15-9-2026 của UBND xã Bác Ái Tây về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã năm 2026. Chương trình đào tạo có thời lượng 300 giờ, dự kiến kết thúc vào ngày 31-12-2026. Đối với nghề may công nghiệp, chương trình tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành nghề may, tạo điều kiện để học viên tiếp cận cơ hội việc làm. Đối với nghề trồng lúa năng suất cao, học viên được trang bị kiến thức, kỹ thuật canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa đã phân công cán bộ đào tạo trực tiếp phụ trách 2 lớp. Các học viên được phổ biến mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, lịch học và nội quy trong quá trình tham gia khóa học.

Việc tổ chức 2 lớp đào tạo nghề góp phần đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao kỹ năng cho lao động nông thôn, từng bước gắn đào tạo với nhu cầu việc làm và điều kiện sản xuất thực tế tại địa phương, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.