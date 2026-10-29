Xã Bác Ái Tây đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Chiều 27-10, UBND xã Bác Ái Tây tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn xã năm 2026. Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền; những nội dung cần tiếp tục xem xét, xử lý được ghi nhận để phối hợp giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây trao đổi với doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Bác Ái Tây nhấn mạnh việc tăng cường đối thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, địa phương tiếp tục khuyến khích phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.