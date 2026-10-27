Xã Bác Ái phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 27-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân đã tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền hơn 134,8 triệu đồng.

Các đại biểu dự lễ ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Thông qua đợt vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.