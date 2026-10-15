Xã Bác Ái nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Ngày 15-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Bác Ái tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả hoạt động quý III và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV/2026.

Quang cảnh phiên họp.

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Bác Ái, tính đến ngày 30-9-2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 131 tỷ đồng, tăng hơn 10,8 tỷ đồng so với năm trước, với 2.189 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn được triển khai đến 100% thôn, thông qua 45 tổ tiết kiệm và vay vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân thuộc các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Nguồn vốn tín dụng tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh, sinh viên và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Riêng trong quý III, hoạt động tín dụng tăng trưởng 709 triệu đồng, giải ngân cho 55 lượt khách hàng vay vốn so với quý II. Công tác phối hợp quản lý nguồn vốn được triển khai với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, trưởng thôn và các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể đạt hơn 131,6 tỷ đồng, chiếm 99,96% tổng dư nợ. Các điểm giao dịch tiếp tục được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các thủ tục vay vốn, trả nợ và tiếp cận thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi...

Trong quý IV, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn; phấn đấu tỷ lệ giao dịch tại điểm giao dịch đạt trên 98%, hoàn thành tối thiểu 99% chỉ tiêu thu lãi hằng tháng và giảm nợ xấu so với quý III. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn.