Xã Bác Ái Đông tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Đông tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ trong các phong trào thi đua, hoạt động hội và sự phát triển của địa phương.

Đại diện xã Bác Ái Đông tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tại buổi toạ đàm.

Các đại biểu cũng tham gia hoạt động hái hoa dân chủ với chủ đề “Phụ nữ xã Bác Ái Đông: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang trong kỷ nguyên số”. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bác Ái Đông trao 9 suất quà đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 9 suất quà cho trẻ em mồ côi hiếu học và tri ân những tổ chức, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ hoạt động hội thời gian qua.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bác Ái Đông tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.