Xã Bác Ái Đông lấy ý kiến người dân về đồ án quy hoạch chung đến năm 2050

Ngày 9-10, UBND xã Bác Ái Đông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung đến năm 2050.

Đồ án quy hoạch chung xã Bác Ái Đông hướng đến tổ chức không gian phát triển đồng bộ, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Các nội dung trọng tâm gồm định hướng sử dụng đất, phát triển khu dân cư, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng và các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Trong đó, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp dự kiến chiếm khoảng 20.192,49ha, tương đương 85,75% diện tích được thống kê; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp khoảng 3.375,55ha, đất lâm nghiệp khoảng 15.699,30ha. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Quy hoạch cũng định hướng rà soát, sắp xếp các điểm dân cư hiện hữu; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối khu trung tâm với các thôn và vùng sản xuất; phát triển hạ tầng cấp nước, thủy lợi, thoát nước, xử lý chất thải. Cùng với đó là bố trí quỹ đất cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và các công trình phục vụ cộng đồng. Về lâu dài, địa phương nghiên cứu khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan tự nhiên, sản xuất nông nghiệp và văn hóa bản địa, góp phần đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Đại diện xã trình bày định hướng quy hoạch.

Người dân xã Bác Ái Đông góp ý kiến cho quy hoạch chung của xã.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, người dân đề nghị xác định rõ các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước; hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, đồng thời quan tâm đầu tư đường giao thông, điện và hạ tầng thiết yếu để thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, người dân địa phương cũng đề nghị quy hoạch quỹ đất phù hợp để duy trì, phát triển đàn dê, bò và các vật nuôi có lợi thế của địa phương; có giải pháp quản lý chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định sinh kế cho người dân; cung cấp sơ đồ quy hoạch cụ thể theo từng thôn để người dân thuận tiện theo dõi, góp ý...

Việc lấy ý kiến Nhân dân thể hiện tinh thần dân chủ, công khai trong công tác lập quy hoạch, đồng thời góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở phát huy tiềm năng nông nghiệp, lâm nghiệp, từng bước hoàn thiện hạ tầng và bảo tồn bản sắc văn hóa Raglai, quy hoạch chung xã Bác Ái Đông được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong những năm tới.