Xã Bác Ái Đông hỗ trợ người dân kê khai, đăng ký đất đai lần đầu

Sáng 17-10, UBND xã Bác Ái Đông tổ chức hỗ trợ người dân kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại các thôn: Phước Đại, Tà Lú và Ma Hoa.

Người dân xã Bác Ái Đông kê khai, đăng ký đất đai sáng 17-10.

Theo thống kê, toàn xã Bác Ái Đông có 10.401 thửa đất cần thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm rà soát, cập nhật thông tin về người sử dụng đất, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Tại điểm hỗ trợ, người dân được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai thông tin, rà soát giấy tờ liên quan đến thửa đất và thực hiện các thủ tục theo quy định. Việc hỗ trợ trực tiếp tại các thôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, lập hồ sơ.

Thời gian tới, UBND xã Bác Ái Đông tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan và thực hiện kê khai, đăng ký đất đai lần đầu theo quy định. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.