Xã Bác Ái bàn giao 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 12-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo tại các thôn: Phước Chính, Ma Oai, Phước Thắng, Suối Rua.

Lãnh đạo xã Bác Ái trao quyết định bàn giao nhà và quà cho các gia đình.

Sau khoảng 2 tháng khởi công, đến nay 21 căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,69 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 1,26 tỷ đồng (60 triệu đồng/căn), phần còn lại do các gia đình đối ứng hơn 432 triệu đồng và đóng góp ngày công lao động. Các căn nhà đều bảo đảm tiêu chí 3 cứng (nền cứng, tường cứng, mái cứng), diện tích sử dụng bình quân 40m²/căn, trong đó căn lớn nhất 65m², căn nhỏ nhất 32m².

Lãnh đạo xã Bác Ái trao quyết định bàn giao nhà và quà cho các gia đình.

Trong quá trình triển khai, các hộ dân tích cực tham gia đối ứng kinh phí, ngày công lao động. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy chi bộ, thôn và Ban Công tác Mặt trận các thôn thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Những căn nhà mới giúp các gia đình có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, chăm lo cuộc sống; đồng thời tiếp thêm động lực để các hộ vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Dịp này, địa phương đã trao tặng những phần quà thiết thực, chúc mừng các gia đình có nhà mới.