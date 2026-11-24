UBND xã Ba Vì vừa ban hành Kế hoạch số 538/KH-UBND về tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa (giỗ) Đức Thánh Tản Viên Sơn năm 2026 tại di tích đền Thượng. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng nhằm tưởng nhớ công đức Đức Thánh Tản Viên Sơn - vị thần đứng đầu hàng “Tứ bất tử” trong thần điện Việt, được nhân dân tôn kính qua nhiều thế hệ.

Theo kế hoạch, lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13-12-2026. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, lễ dâng hương nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tri ân công đức Đức Thánh Tản Viên Sơn, đồng thời giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Ba Vì theo hướng gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc, thể hiện lòng tôn kính của nhân dân đối với vị Thánh gắn bó với non sông xứ Đoài. Việc tổ chức lễ còn góp phần duy trì bản sắc tinh thần của cộng đồng người Việt, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và tín ngưỡng bản địa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, định hướng các hoạt động tín ngưỡng theo tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Theo kế hoạch, ngày 11-12 (thứ Sáu, ngày 3-11 âm lịch), xã Ba Vì tổ chức 2 đoàn dâng hương tại các di tích. Đoàn thứ nhất dâng hương tại đền Thượng, đền Bác; đoàn thứ hai dâng hương tại đền Lăng Sương, đền Hạ, đền Trung, chùa Tản Viên và Miếu Thủy Thần. Ngày 13-12 (Chủ nhật, ngày 5-11 âm lịch), chương trình Lễ dâng hương và cáo giỗ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời di tích đền Thượng. Chương trình chính gồm khai mạc, rước kiệu, dâng hương, dâng lễ và tấu chúc tưởng niệm ngày hóa (giỗ) Đức Thánh Tản Viên.

Lễ dâng hương tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế – xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND xã Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết, đây là địa bàn giàu tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, gắn với hệ thống di tích thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn - vị Thánh đứng đầu “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Việc tổ chức lễ dâng hương ngày giỗ Đức Thánh Tản Viên không chỉ thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân, mà còn là dịp để địa phương khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc.

"Năm 2026, Lễ giỗ Đức Thánh Tản Viên có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc tổ chức các hoạt động diễn xướng chầu văn liên tục trước, trong và sau ngày chính lễ, tạo không gian sinh hoạt tín ngưỡng phong phú, trang trọng. Sau ngày giỗ Đức Thánh, các hoạt động lễ hội tại Khu di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ tiếp tục được duy trì, hướng tới xây dựng một mô hình lễ hội vừa bảo tồn thuần phong mỹ tục, vừa phát huy hiệu quả giá trị văn hóa - tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của địa phương" - ông Nguyễn Giáp Đông nhấn mạnh.