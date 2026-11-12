Xã Ba Vì: Tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp

Trước khi làm việc với UBND xã, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Ba Vì B và Trường THCS Ba Vì.

Theo báo cáo của UBND xã Ba Vì, sau khi sắp xếp 12 trường công lập thành 6 trường, xã Ba Vì đã cơ bản ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi học sinh.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THCS Ba Vì. Ảnh: Hà Trọng

Năm học 2026 - 2027, trên địa bàn xã có 4 cơ sở giáo dục phổ thông với 03 lớp và 3.235 học sinh. Các trường tổ chức dạy học tại các điểm trường sau sắp xếp, bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

UBND xã đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch giáo dục, phân công giảng dạy và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. Đáng chú ý, 100% học sinh các đơn vị đã có đủ sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027.

Đoàn khảo sát tại Trường Tiểu học Ba Vì B. Ảnh: Hà Trọng

Các chính sách hỗ trợ học sinh, tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn trường học và y tế học đường được triển khai theo quy định. Công tác quản lý thu, chi, công khai tài chính cũng được xã chỉ đạo thực hiện; qua rà soát chưa xác định trường hợp thu sai quy định phải thu hồi hoặc hoàn trả.

Tuy nhiên, theo UBND xã, đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố không tập trung, nhiều điểm trường cách xa nhau khiến việc tổ chức mô hình trường đa cơ sở đặt ra không ít khó khăn. Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở một số môn học.

Bên cạnh đó, một số điểm trường thiếu phòng học bộ môn, thiết bị thực hành môn Khoa học tự nhiên, thiết bị Tin học, Ngoại ngữ; công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước và hạ tầng công nghệ thông tin cần được sửa chữa, bổ sung. Việc hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu và các tiêu chí công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp cũng là vấn đề cần tập trung giải quyết.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với UBND xã Ba Vì. Ảnh: Hà Trọng

Từ thực tế trên, xã Ba Vì kiến nghị thành phố và các sở, ngành quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học; hỗ trợ tuyển dụng, điều tiết giáo viên đối với những môn còn thiếu. Đồng thời, đề nghị hướng dẫn cụ thể việc kế thừa, đánh giá và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục sau tổ chức lại, nhất là Trường Tiểu học và THCS Ba Vì.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị xã Ba Vì làm rõ việc bố trí cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ, chuyển xuống làm giáo viên; giáo viên thay đổi vị trí công tác hoặc được điều động giảng dạy tại trường khác, cũng như việc bảo đảm chế độ tiền lương; phương án đánh giá, công nhận lại các trường sau sắp xếp, nhất là khi thời gian bảo lưu kết quả công nhận sắp kết thúc...

Thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Trọng

Sau khi nghe các đơn vị trao đổi, làm rõ những nội dung thành viên đoàn giám sát đặt ra, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Hương ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã để công tác dạy và học trên địa bàn từng bước ổn định.

Chia sẻ với những khó khăn của xã như: Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu; việc hoàn thiện các tiêu chí công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia…, Trưởng đoàn giám sát lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó xã Ba Vì tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; rà soát, sử dụng hiệu quả đội ngũ, chủ động điều tiết, hỗ trợ giáo viên giữa các trường, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học.

Đoàn giám sát đề nghị UBND xã Ba Vì ưu tiên thứ tự đầu tư cơ sở vật chất dạy và học để duy trì trường chuẩn quốc gia. Ảnh: Hà Trọng

Cùng với đó, địa phương cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, trước hết là các hạng mục bảo đảm an toàn và trực tiếp phục vụ dạy, học, duy trì trường chuẩn quốc gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ học sinh, quan tâm chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, sách giáo khoa, y tế học đường và an toàn trường học tại các điểm trường xa.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ bố trí, sử dụng đội ngũ, đánh giá và công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp; Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu đầu tư, tham mưu bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên các hạng mục thiết yếu tại những điểm trường miền núi.

Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của xã, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố và kiến nghị UBND thành phố, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.