Xã Ba Chúc điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2025 về trước được phép kéo dài sang năm 2026) để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng (giảm 71 triệu đồng).

Bên cạnh đó, thông qua vốn sự nghiệp từ nguồn vốn hoàn trả ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài sang năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 1,9 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương trên 98 tỷ đồng.

HĐND xã cũng thông qua nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương xã Ba Chúc năm 2026 là 48 biên chế và 382 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước; thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định.