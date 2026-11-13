Xã Avương trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Alăng Hẻo

Lãnh đạo xã Avương trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Alăng Hẻo. Ảnh: HIỀN THÚY

Liệt sĩ Alăng Hẻo sinh năm 1914, quê quán và nơi cư trú tại xã Avương, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), nay là xã Avương, thành phố Đà Nẵng.

Sinh ra và trưởng thành trong giai đoạn đất nước nhiều biến động lịch sử, ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động từ tháng 8/1957 và đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban quản trị thôn.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khu vực miền núi phía tây Quảng Nam là địa bàn chiến lược quan trọng, thường xuyên đối mặt các cuộc càn quét của địch. Với tinh thần kiên trung, bất khuất, ông Alăng Hẻo luôn kiên trì bám địa bàn, tích cực tham gia đấu tranh cách mạng, không quản ngại hiểm nguy.

Tháng 8/1964, khi trực tiếp tham gia chiến đấu chống cuộc càn quét của quân Mỹ tại khu vực Ga’lâu, xã Avương, ông bị địch bắn và anh dũng hy sinh tại chỗ khi vừa tròn 50 tuổi.

Sau khi hy sinh, ông được an táng tại thôn Ta Lang, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Chơrlang, xã Avương).

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Alăng Hẻo theo Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 19/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.